Caso Bastoni Bergomi | Ragazzo sensibile non bisogna colpevolizzarlo Chieda scusa

Bastoni si trova al centro di un’attenzione intensa dopo l’incidente durante la partita tra Inter e Juventus, che ha portato all’espulsione di Kalulu. La discussione si è accesa perché il difensore nerazzurro ha simulato un fallo, spingendo l’arbitro a comminare il secondo cartellino al francese. Giovanni Bergomi ha commentato che Bastoni è un ragazzo sensibile e che non bisogna colpevolizzarlo, suggerendo invece che dovrebbe chiedere scusa per l’accaduto.

(Adnkronos) – Il caso Bastoni continua a far discutere. Dopo l'espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus, condizionata dalla simulazione del difensore nerazzurro che ha provocato l'errore di La Penna costato il secondo giallo al francese, sul banco degli imputati ci è finito proprio Bastoni. "Io starei sulla trance agonistica. Conoscendo il ragazzo e la sensibilità che ha, doveva andare subito a parlare, ma c'è tempo per chiedere scusa. Non bisogna colpevolizzarlo, si può sempre chiedere scusa", ha detto Beppe Bergomi a SkySport Club. "I giocatori devono farsi un esame di coscienza", ha detto invece Alessandro Costacurta, "io non me l'aspettavo da Bastoni, non di certo quell'esultanza.