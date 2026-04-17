Racconto e presentazione del libro Posturalmente nato dall’incontro tra un disabile e il suo fisioterapista

Domenica 19 aprile alle 16.30 presso l’oratorio di Madonna della Pace a Città Sant’Angelo si svolgerà un evento dedicato al libro “Posturalmente”. Il volume nasce dal confronto tra un individuo con disabilità e il suo fisioterapista, e racconta le esperienze legate alla postura e alla riabilitazione. L’incontro, intitolato

Domenica 19 aprile, alle ore 16.30, all’oratorio di Madonna della Pace a Città Sant’Angelo si terrà uno speciale incontro dal titolo evocativo "Gli eroi di tutti i giorni. Due voci, una storia”. Protagonisti saranno un disabile e il suo fisioterapista. Tema centrale dell’evento è la.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Antonio Luca Iorio il racconto scandalo del suo ultimo libroAntonio Luca Iorio costruisce un affresco cupo e stratificato, un racconto che affonda le radici nel XIX secolo e si nutre di atmosfere dense,... "Palermo, racconto della città in 100 opere": alle Officine Bellotti la presentazione del libro di TroisiEsiste una identità di Palermo? Quanti volti ha mostrato e mostra nella sua storia millenaria? A queste domande cerca di rispondere “Palermo,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chi si ferma è... beccato!: a Bagheria la presentazione del racconto di Margherita Musso; Presentazione del libro I ragazzi di Curiel. Storia del Fronte della gioventù a Milano. 1943-1945; Ti racconto il MUSE... in tutte le lingue: l’inclusione passa per il Cimbro, il Ladino e il Mòcheno; Labbottega - domenica al centro. A Reggio Calabria la presentazione de Il racconto dell’Anticristo di Vladimir SolovevSarà l’auditorium Mons. Gangemi della Parrocchia Santuario San Paolo alla Rotonda ad ospitare, alle ore 18,45 di venerdì 17 aprile 2026, la presentazione de Il racconto dell’Anticristo di Vladimir So ... strettoweb.com Presentazione del libro di Salvatore Rossi Vi racconto la Banca d'Italia (Laterza, 2025)06:00 Fai Notizia 06:30 Primepagine 06:45 Sintesi della Conversazione settimanale con Maurizio Turco 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Agenda della settimana a cura di ... radioradicale.it “Platone. Una storia d’amore” di Matteo Nucci è un’opera che unisce racconto biografico e riflessione filosofica, offrendo un ritratto intimo e originale di uno dei pensatori più influenti della storia occidentale. Lontano dall’immagine scolastica e astratta del filoso - facebook.com facebook Il racconto personale, l’energia dei live, la contaminazione tra generi e culture, e quella capacità naturale di passare da barre dirette a melodie apertissime con autenticità e leggerezza. A #1M2026, Sayf! x.com