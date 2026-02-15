Scandone Avellino | attenzione massima per la sfida salvezza contro Klass Sennori

La Scandone Avellino si concentra sulla partita contro la Klass Sennori, che si terrà domenica 15 febbraio alle ore 18:00 al Pala Del Mauro. La squadra avversaria, ultima in classifica, ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche le formazioni più forti. Per questa sfida, i biancoverdi si preparano con grande attenzione, consapevoli dell’importanza di vincere per mantenere viva la speranza di salvezza.

Scandone Avellino, sfida da non sottovalutare: al Pala Del Mauro arriva il fanalino di coda Klass Sennori. La formazione sarda occupa al momento l’ultimo posto con sei punti in classifica, ma arriva ad Avellino con rinnovata fiducia dopo la vittoria ottenuta nell’ultimo turno casalingo contro il Nuovo Basket Aquilano. Un successo importante che ha consentito ai sennoresi di accorciare sul penultimo e terzultimo posto, occupati rispettivamente da Pallacanestro Antoniano e San Paolo Ostiense, ora distanti appena due lunghezze. Un match da non sottovalutare per i lupi guidati da coach Ciro Dell’Imperio: già nella gara d’andata, infatti, espugnare il parquet sardo si rivelò impresa tutt’altro che semplice.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.