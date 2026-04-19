Scafati si prende il derby | Avellino ko 93-71 al PalaMangano

Nella partita giocata al PalaMangano, la Givova Scafati ha battuto l’Unicusano Avellino Basket con il punteggio di 93-71. La gara si è decisa già nelle prime fasi e i padroni di casa hanno mantenuto il controllo durante tutto l’incontro, gestendo il vantaggio con continuità. Il risultato finale ha sancito la vittoria per la squadra di casa nel derby disputato in questa giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Il derby del PalaMangano si chiude con un successo netto per la Givova Scafati, che supera l’ Unicusano Avellino Basket con il punteggio di 93-71 al termine di una gara indirizzata già nei primi minuti e poi gestita con continuità dai padroni di casa. L’avvio è subito ad alto ritmo: Scafati trova grande efficacia dall’arco, colpendo ripetutamente nei primi possessi e costruendo il primo margine significativo. Avellino, pur sotto pressione, riesce a restare agganciata grazie a una reazione immediata che le consente di limitare lo svantaggio alla fine del primo quarto (24-21). A pesare, però, è l’uscita anticipata di Mussini, costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio sinistro che riduce ulteriormente le rotazioni degli irpini.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scafati si prende il derby: Avellino ko 93-71 al PalaMangano Notizie correlate Serie A2, Avellino al fotofinish, Scafati ko di un puntoTempo di lettura: 3 minutiLa 25ª giornata della Serie A2 Old Wild West 2025/26, sesta del girone di ritorno, conferma un campionato estremamente... Leggi anche: Unicusano Avellino Basket: derby di verità a Scafati Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La VL Pesaro scopre il sapore della sconfitta. Rieti domina, Bucarelli non basta, Scafati è prima. Tutto da rifare; Olbia sconfitta a Scafati 1-4: Ninni Corda si dimette; Sella lotta con orgoglio, ma cede il passo. Poca lucidità da sotto, Scafati ora è in testa; Volata promozione in A2. Scafati padrona del proprio destino: Pesaro e Fortitudo devono sperare. Scafati vince a Cento e si prende il primo posto con lo stop di PesaroIn vetta al campionato di serie A2, a due giornate dalla chiusura della regular season, c’è la Givova Scafati. Che alla settima vittoria consecutiva, stavolta in trasferta a ... pianetabasket.com Givova Scafati, settima vittoria consecutiva e primato in classificaSuccesso in trasferta a Cento per i gialloblù che agganciano la vetta della Serie A2 a due giornate dalla fine della regular season ... ilgazzettinovesuviano.com La Pro Loco Scafati - La Bussola Della Cultura in tour Escursione sul Sentiero della cascata del Lavello con la guida escursionista Giulio Brunone . Circuito ad anello a Quisisana con tappa al museo archeologico Libero D'Orsi! Un percorso che riproporre facebook