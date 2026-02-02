Serie A2 Avellino al fotofinish Scafati ko di un punto

L'Avellino ha conquistato la vittoria all'ultimo secondo contro Scafati, chiudendo con un punto di vantaggio. La partita si è decisa in volata, con i padroni di casa che sono riusciti a mantenere la testa fino alla fine. La 25ª giornata di Serie A2 si è rivelata ancora una volta combattuta, con pochi punti di distanza tra le squadre in vetta e una corsa ai playoff molto aperta.

Tempo di lettura: 3 minuti La 25ª giornata della Serie A2 Old Wild West 202526, sesta del girone di ritorno, conferma un campionato estremamente equilibrato, con distacchi minimi nelle zone alte della classifica e una corsa playoff sempre più intensa. Pesaro continua a dettare il ritmo: la Victoria Libertas supera Brindisi 90-82 nello scontro diretto e resta sola al comando, dimostrando solidità e profondità nei momenti chiave della stagione. Alle spalle dei marchigiani tiene il passo Cividale, che doma Torino con una prova difensiva di grande maturità. Il gruppo delle inseguitrici resta folto: Livorno, Brindisi e Rimini condividono quota 32 punti, anche se i toscani scivolano a Cremona al termine di una gara combattuta e decisa nei possessi finali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie A2, Avellino al fotofinish, Scafati ko di un punto Approfondimenti su Avellino Scafati Basket, serie A2: settima vittoria in otto partite per la Givova Scafati, Bergamo ko Nel campionato di Serie A2 di basket, la Givova Scafati ha conquistato la settima vittoria in otto incontri, consolidando la propria posizione in classifica. Basket serie A2 | Bi.Emme Service - Givova 78-62: Scafati ribaltata, la Libertas incanta al Modigliani Forum Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Avellino Scafati Argomenti discussi: Brindisi travolge Avellino: partenza sprint e gestione impeccabile, al PalaPentassuglia finisce 83-67; Avellino Basket, Grande regala la vittoria ai lupi nel big match contro Verona; LNP – Serie A2- La Valtur Brindisi con una difesa granitica e alte percentuali da tre, sconfigge nettamente la Unicusano Avellino 83-67; Basket in Campania: la mappa della situazione tra Serie A1 e A2. Avellino Basket, Grande regala la vittoria ai lupi nel big match contro VeronaDecisiva una magia del playmaker biancoverde sulla sirena. Avellino piega Verona con cuore, difesa e spirito di squadra ... orticalab.it Avellino Basket, domani alle 18 in campo contro Tezenis Verona: le formazioni e dove vederlaVenticinquesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest: l’Unicusano Avellino Basket affronta al PalaDelMauro, domani, domenica 1 febbraio, alle 18. la formazione della Scaligera Verona brandi ... corriereirpinia.it Avellino, ecco Le Borgne dal Como: la sfida in Serie B per il francese #Avellino - facebook.com facebook Avellino (AV) Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Cesena Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com

