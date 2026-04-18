Unicusano Avellino Basket | derby di verità a Scafati

Domani alle 18.00 si disputerà al PalaMangano di Scafati una partita tra la squadra locale e l'Unicusano Avellino Basket. La sfida è valida per un confronto diretto tra le due formazioni, con l’Avellino che cerca di riscattare la sconfitta dell’andata, quando ha perso in casa con il punteggio di 72-80 contro l’avversario allenato da coach Vitucci. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa stagione.

Domani alle 18.00 al PalaMangano di Scafati si gioca un derby che può valere una stagione.L’Unicusano Avellino Basket si prepara ad affrontare la formazione allenata da coach Frank Vitucci, che nel match di andata ha violato il PalaDelMauro con il punteggio di 72-80.Arrivati alle ultime battute.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate L'Unicusano Avellino Basket sfida la Dole Basket Rimini nel big match di Serie A2Avellino nella tana di Rimini, questo è il big match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. Unicusano Avellino Basket-RSR Rieti: match rinviatoL’Unicusano Avellino Basket comunica che la gara valida per la ventisettesima giornata di campionato contro la Real Sebastiani Rieti, inizialmente in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Unicusano Avellino Basket: derby di verità a Scafati; L’Avellino Basket ci crede: Pullazi guida la rincorsa nel derby con Scafati; Basket in Campania: la mappa della situazione tra Serie A1 e A2; Scafati-Avellino: il derby degli ex puo' decidere la vetta della Serie A2. Unicusano Avellino Basket a Scafati per un derby veritàDomani alle 18.00 al PalaMangano di Scafati si gioca un derby che può valere una stagione. L’Unicusano Avellino Basket si prepara ad affrontare la formazione allenata da coach Frank Vitucci, che nel m ... msn.com Scafati-Avellino: il derby degli ex puo’ decidere la vetta della Lega2La penultima giornata del campionato di Lega2 mette di fronte due delle realtà più prestigiose della pallacanestro campana. Givova Scafati contro ... basketinside.com L'Unicusano Avellino Basket arriva da due vittorie consecutive e non vuole fermarsi per raggiungere i playoff. Ha fatto il punto in casa biancoverde il coach dei lupi Gennaro Di Carlo, ospite dell'ultima puntata di 1-3-1. facebook