Grandi Solisti Grandi Maestri

Un progetto musicale intende combinare l’eccellenza artistica con un obiettivo educativo, offrendo ai giovani musicisti un percorso che mira a coinvolgerli emotivamente, migliorare le loro capacità e renderli protagonisti. La proposta si rivolge a chi desidera avvicinarsi alla musica classica, con un approccio che punta a far emergere il talento e a favorire la crescita artistica attraverso esperienze accessibili e stimolanti.

Unire l’eccellenza artistica alla vocazione educativa per ispirare e formare i musicisti del futuro attraverso un percorso coinvolgente e accessibile che prima di tutto li emozioni, poi li perfezioni, quindi li renda protagonisti. Con questa mission prende il via giovedì 16 aprile 2026 a Bologna.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Rassegna Grandi Solisti - Grandi Maestri I più grandi maestri della fotografia mondiale a VeneziaTorna sull'isola di San Servolo il Venezia Photo Festival, prestigioso evento internazionale, giunto alla settima edizione, dedicato alla formazione... Jazz, cinema e omaggi a grandi maestri: Crossroads torna in città con sette concertiAnche quest'anno, Crossroads torna a Fusignano: il festival di musica jazz che da ventisette anni attraversa l'Emilia-Romagna ha in calendario ben...