Scacchi | impresa Dehtiarov Campione d’Europa da Maestro Internazionale! Sabino Brunello miglior italiano

Durante gli Europei individuali di scacchi, un Maestro Internazionale ha sconfitto tutti i Grandi Maestri, conquistando il titolo. Per la prima volta nella storia della competizione, un giocatore con questa qualifica ha vinto la gara superando avversari di livello superiore. Sabino Brunello si è distinto come miglior italiano nel torneo, ma l’impresa più significativa è stata quella del vincitore, che ha portato a casa il trofeo con questa storica vittoria.

Non era mai accaduto prima nella storia degli Europei individuali di scacchi: un Maestro Internazionale che batte tutti i Grandi Maestri e vince in questo modo la rassegna continentale. Riesce nell’impresa il classe 2008 ucraino Roman Dehtiarov, partito come numero 126 per ELO (di 2452 al via della manifestazione). Già campione nazionale nel 2024, Dehtiarov nell’ultimo turno attacca come un forsennato sull’ala di Re dello spagnolo David Anton Guijarro, uno dei quattro suoi compagni di viaggio a 810 prima di oggi, e lo costringe all’abbandono dopo 42 mosse. Dehtiarov, che chiude a 911 e con una performance ELO di 2781 e variazione ELO di +46 (in pratica passa da 2452 a 2498), diventa il terzo ucraino a vincere gli Europei individuali dopo il leggendario Vasyl Ivanchuk nel 2004 e Alexander Moiseenko nel 2013.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi: impresa Dehtiarov, Campione d’Europa da Maestro Internazionale! Sabino Brunello miglior italiano Notizie correlate Scacchi: Sabino Brunello risale la classifica. Incredibile sconfitta di LodiciGiornata che, letteralmente, ha due volti in casa Italia per gli Europei individuali di scacchi che stanno entrando nella fase calda, anzi... Scacchi: agli Europei solo Sabino Brunello salva una giornata italiana difficileGiornataccia, bisogna dirlo, agli Europei individuali di scacchi 2026 per l’Italia.