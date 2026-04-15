Scacchi | agli Europei solo Sabino Brunello salva una giornata italiana difficile

Negli Europei di scacchi 2026 a Katowice, l’Italia ha attraversato una giornata complicata, con poche vittorie e molte sconfitte. L’unico italiano a mantenere un risultato positivo è stato Sabino Brunello, mentre gli altri giocatori hanno incontrato difficoltà nel raggiungere risultati favorevoli. La competizione internazionale sta mettendo in evidenza le sfide dei rappresentanti italiani in un torneo molto competitivo.

Giornataccia, bisogna dirlo, agli Europei individuali di scacchi 2026 per l’Italia. A Katowice, in Polonia, i nostri giocatori più in alto in classifica subiscono quasi tutti sconfitte che lasciano inevitabilmente un segno sul loro percorso, con il solo Sabino Brunello a cogliere una vittoria che, per lui, sa di valida importanza sotto diversi aspetti. In particolare, Brunello, opposto al Maestro Internazionale turco Huseyin Can Agdelen, riesce a trasformare (con la fattiva collaborazione proprio di Agdelen) un finale di Torre con pedone in più da patto a vinto, dimostrando pazienza e una più elevata conoscenza di questa fattispecie di posizioni.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi: agli Europei solo Sabino Brunello salva una giornata italiana difficile Notizie correlate Scacchi: agli Europei Lodici, Moroni e Brunello fanno 2/2 con belle vittorieVa in archivio anche la seconda giornata agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, un evento da 500 iscritti e un... Scacchi: agli Europei prima sconfitta per Lodici, patte di Moroni e BrunelloSesto turno agrodolce per il cammino degli italiani agli Europei individuali di scacchi che si stanno svolgendo a Katowice, in Polonia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scacchi: agli Europei prima sconfitta per Lodici, patte di Moroni e Brunello; Campionato Europeo 2026; Scacchi: derby Brunello-Lodici patto agli Europei 2026. Anche Moroni nella scia della vetta; Scacchi: agli Europei riscatto di Lodici, impresa Bettalli. Brunello e Moroni sconfitti. Scacchi: agli Europei riscatto di Lodici, impresa Bettalli. Brunello e Moroni sconfittiSettima giornata di brividi, di riscatti e di partite finite in modo inaspettato. Così si può definire il lato italiano di oggi agli Europei individuali ... oasport.it Scacchi: agli Europei prima sconfitta per Lodici, patte di Moroni e BrunelloSesto turno agrodolce per il cammino degli italiani agli Europei individuali di scacchi che si stanno svolgendo a Katowice, in Polonia. Siamo a metà ... oasport.it Scacchi: agli Europei di Katowice il derby italiano tra Sabino Brunello e Lorenzo Lodici finisce in parità. Luca Moroni resta in ottima evidenza - facebook.com facebook #scacchi Iniziano oggi alle 15 gli Europei individuali di scacchi @ECUonline. Per l'Italia i giocatori di punta sono Lodici, Moroni e Sabino Brunello. I particolari: facebook.com/share/p/1bx4ab… x.com