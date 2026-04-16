Scacchi | Sabino Brunello risale la classifica Incredibile sconfitta di Lodici

Nella fase decisiva degli Europei individuali di scacchi a Katowice, due eventi hanno attirato l’attenzione: Sabino Brunello ha risalito la classifica, mentre Lodici ha subito una sconfitta inattesa. La competizione, ormai agli sgoccioli, si sta delineando con risultati che cambiano le posizioni in classifica e accendono l’interesse per le prossime mosse. La giornata si presenta come una delle più intense della manifestazione.

Giornata che, letteralmente, ha due volti in casa Italia per gli Europei individuali di scacchi che stanno entrando nella fase calda, anzi caldissima, a Katowice, in Polonia. Con il 9° turno di oggi si arriva a due dalla fine, e ancora molto è in predicato di succedere in una rassegna che appare destinata alla grande incertezza fino all’ultimo istante possibile. In termini di parte alta della classifica, il sorriso lo regala Sabino Brunello, che sfrutta l’accoppiamento con il Maestro Internazionale francese Rajat Makkar, che ha profondamente legato il suo nome alla città di Cannes. Entrato in una linea a metà tra il lento e il complesso...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi: Sabino Brunello risale la classifica. Incredibile sconfitta di Lodici Notizie correlate Scacchi: agli Europei prima sconfitta per Lodici, patte di Moroni e BrunelloSesto turno agrodolce per il cammino degli italiani agli Europei individuali di scacchi che si stanno svolgendo a Katowice, in Polonia. Scacchi: agli Europei riscatto di Lodici, impresa Bettalli. Brunello e Moroni sconfittiSettima giornata di brividi, di riscatti e di partite finite in modo inaspettato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Scacchi: agli Europei solo Sabino Brunello salva una giornata italiana difficile. Scacchi: Sabino Brunello risale la classifica. Incredibile sconfitta di LodiciGiornata che, letteralmente, ha due volti in casa Italia per gli Europei individuali di scacchi che stanno entrando nella fase calda, anzi caldissima, a ... oasport.it Scacchi: agli Europei solo Sabino Brunello salva una giornata italiana difficileGiornataccia, bisogna dirlo, agli Europei individuali di scacchi 2026 per l'Italia. A Katowice, in Polonia, i nostri giocatori più in alto in classifica ... oasport.it