FC 26 SBC ICONA FUT Birthday | Lothar Matthäus 91 – La leggenda definitiva

Lothar Matthäus, 91, protagonista dell'evento SBC ICONA FUT Birthday, si presenta come la sfida più impegnativa della stagione. La sua carta speciale rappresenta un elemento chiave per i giocatori che vogliono migliorare le proprie squadre, offrendo caratteristiche che lo rendono un elemento di rilievo nel gioco. La sua presenza nel torneo SBC ICONA FUT Birthday è stata annunciata ufficialmente.

È arrivata la sfida più imponente della stagione. Lothar Matthäus in versione FUT Birthday non è solo una carta, è il motore perfetto per qualsiasi squadra. Con l’upgrade alle doppie 5 stelle (5 Skill 5 Piede debole) e statistiche che toccano l’eccellenza in ogni singolo settore, Matthäus si candida come il miglior centrocampista “tuttofare” del gioco. Analisi della Carta: Il prototipo del “Gullit Gang”. Non c’è nulla che questa carta non sappia fare. Dalla difesa alla finalizzazione, Matthäus domina il campo grazie a una velocità bruciante (90) e una precisione difensiva chirurgica (92). OVR: 91 (CC, CDC, DC).. SkillPiede: 5 5.. Statistiche Core: Difesa 92, Passaggio 90, Velocità 90, Tiro 88, Fisico 85, Dribbling 84. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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