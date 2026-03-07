FC 26 SBC FUT Birthday Team 1 Upgrade | Il colpaccio senza limiti di OVR!

Nell’ambito dell’evento SBC FUT Birthday Team 1 Upgrade, è stata annunciata una versione che si distingue per l’assenza di limiti di valutazione complessiva. A differenza della versione limitata, questa sfida rappresenta un’opportunità senza restrizioni, con la possibilità di ottenere pezzi pregiati del Team 1 che superano l’89 di OVR. Il pacchetto, infatti, potrebbe includere anche i giocatori più valutati senza alcun limite massimo.

A differenza della versione limitata, questa sfida è il vero “biglietto della lotteria” dell’evento. Non c’è alcun tetto alla valutazione massima, il che significa che nel pacchetto potresti trovare anche i pezzi pregiati del Team 1 che superano l’89 di OVR. Questa SBC è pensata per chi vuole tentare il tutto per tutto. Essendo ripetibile ogni 24 ore, diventa l’appuntamento fisso per smaltire i doppioni di media valutazione e cercare il colpo che cambia la stagione. La richiesta è leggermente più alta rispetto alla versione “Max. 89”, ma rimane comunque molto accessibile: . 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

