sanremo 2026 tutte le news live della finale minuto per minuto vince il festival sal da vinci

Durante la finale di Sanremo 2026, Sal Da Vinci è stato annunciato vincitore della 76esima edizione del festival. La serata ha visto esibirsi gli artisti in gara, con momenti di spettacolo e suspense fino all’annuncio finale. La diretta ha aggiornato minuto per minuto sugli sviluppi della competizione, offrendo un resoconto dettagliato di tutti gli eventi principali della serata.

Segui il live blogging della quinta e ultima serata di Sanremo 2026: la diretta. Ecco chi ha vinto il Festival. Ci siamo! Al Festival di Sanremo 2026 la quinta e ultima serata è arrivata. La serata conclusiva vedrà protagonisti i 30 Big in gara. Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione ci sarà la giornalista Giorgia Cardinaletti. Tra i momenti più attesi, le performance degli ospiti Andrea Bocelli e dei Pooh, che festeggiano 60 anni di carriera in Piazza Colombo. Attesissimo anche Nino Frassica come co-conduttore dell’ultima serata festivaliera. “Ho chiesto a Carlo (Conti) di farmi entrare dopo le 21.30 perché guardo la Ruota della Fortuna”, ha dichiarato l’attore. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sanremo 2026, i top e i flop della finale: Sal Da Vinci e Mara Venier pronti per Ballando con le stelle , i mammoni, Nino Frassica e tutto il resto scompareChe cosa resterà di questa ultima serata di Sanremo 2026? Sal Da Vinci che balla con Mara Venier, i mammoni, Nino Frassica una spanna sopra gli altri comici che sono passati dall’Ariston, ma anche le ... vanityfair.it

Tutte le canzoni di Sanremo 2026 e cosa significano per il futuro della musicaAnalisi completa delle canzoni di Sanremo 2026: trend, velocità di adozione e come prepararsi alle trasformazioni del settore musicale ... notizie.it

La vera storia di Sal Da Vinci e una data in Toscana che gli ha cambiato la vita #sanremo facebook

Il giudizio del pubblico è inequivocabile: potrebbe essere Sal Da Vinci a vincere il settantaseiesimo Festival di Sanremo! #TvTalk #Sanremo2026 x.com