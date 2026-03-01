Sanremo 2026 vince il festival Sal Da Vinci Tutte le news LIVE della finale minuto per minuto

Durante la serata finale di Sanremo 2026, Sal Da Vinci è stato annunciato vincitore della 76ª edizione del festival. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di vari artisti, e la premiazione si è conclusa con il riconoscimento per il cantante. La serata ha visto anche le esibizioni di altri concorrenti e l’intervento di ospiti vari, con un pubblico presente in sala e in collegamento.

Segui il live blogging della quinta e ultima serata di Sanremo 2026: la diretta. Ecco chi ha vinto il Festival. Ci siamo! Al Festival di Sanremo 2026 la quinta e ultima serata è arrivata. La serata conclusiva vedrà protagonisti i 30 Big in gara. Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione ci sarà la giornalista Giorgia Cardinaletti. Tra i momenti più attesi, le performance degli ospiti Andrea Bocelli e dei Pooh, che festeggiano 60 anni di carriera in Piazza Colombo. Attesissimo anche Nino Frassica come co-conduttore dell'ultima serata festivaliera. "Ho chiesto a Carlo (Conti) di farmi entrare dopo le 21.30 perché guardo la Ruota della Fortuna", ha dichiarato l'attore. Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci. La classifica completa Come da pronostico, Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la sua canzone Per sempre sì. Secondo il giovane Sayf. Sal Da Vinci ha vinto il festival di Sanremo 2026 È il trionfo del nazionalpopolare: il cantante napoletano vince spinto dal televoto. Intanto si chiude la fase di transizione e Carlo Conti ufficializza Stefano De Martino come suo successore. "Per sempre sì" L'inno all'amore di Sal Da Vinci conquista il Festival.