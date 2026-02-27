Urbino sequestrati 500 grammi di hashish | arrestato un 21enne

Il 25 febbraio a Canavaccio, nel Comune di Urbino, i militari della compagnia locale hanno arrestato un 21enne italiano di origine bulgare per spaccio di stupefacenti. Durante le operazioni, sono stati sequestrati 500 grammi di hashish. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un ventunenne italiano, di origine bulgare, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti il 25 febbraio, a Canavaccio, Comune di Urbino, dai militari della compagnia locale. Nel corso del controllo, il colpevole è stato sorpreso in possesso di 507 grammi di hashish, 0,5 grammi di cocaina, di un bilancino di precisione e di 610 euro in contante. Tutto il materiale stupefacente è stato sequestrato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Urbino, sequestrati 500 grammi di hashish: arrestato un 21enne Lancia droga oltre il muro di cinta del carcere di Aversa: arrestato, sequestrati 500 grammi di hashishUn uomo è stato sorpreso dalla Polizia Penitenziaria a lanciare droga nel carcere di Aversa, oltre il muro di cinta, ed è stato prontamente arrestato. Leggi anche: Napoli, arrestati due pusher all’Arenella: sequestrati quasi 500 grammi di hashish