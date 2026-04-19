Savoia quinto mandato per Cattaneo della Volta | resta il primato

L’assemblea dei soci del Reale Yacht Club Savoia si è riunita questa mattina a Santa Lucia per approvare la nomina del presidente. Dopo le votazioni, è stata confermata la sua guida per il prossimo biennio, assicurando così il quinto mandato consecutivo. La riunione si è svolta senza intoppi, con una maggioranza favorevole alla riconferma del dirigente.

L’assemblea dei soci del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, svoltasi questa mattina a Santa Lucia, ha confermato la guida di Fabrizio Cattaneo della Volta per il biennio 20262028. L’avvocato napoletano, nato nel 1953, raggiunge così il suo quinto mandato consecutivo alla presidenza dello storico club fondato nel 1893, guidando l’ente in una fase di consolidamento tra sport e impatto sociale sul territorio. Continuità gestionale e solidità economica per il club di Santa Lucia. La scelta della compagine sociale punta sulla stabilità. Fabrizio Cattaneo della Volta, che coordina le attività del sodalizio bianco blu da anni, ha espresso soddisfazione per il sostegno ricevuto, sottolineando come il percorso pluriennale abbia permesso un incremento delle capacità organizzative e della proiezione internazionale del club.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savoia, quinto mandato per Cattaneo della Volta: resta il primato Notizie correlate Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta rieletto presidenteFabrizio Cattaneo della Volta è stato eletto presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia per il biennio 20262028, al termine dell’Assemblea dei... Savoia all’INPS, Link: “All’Ex Hotel Savoia il funerale della cultura monrealese”Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Associazione monrealese Arci Link sull’apertura della sede INPS a Monreale.