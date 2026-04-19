Circolo Savoia Fabrizio Cattaneo della Volta rieletto presidente

Oggi si è svolta l’Assemblea dei soci del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, durante la quale è stato eletto il nuovo presidente per il biennio 20262028. Fabrizio Cattaneo della Volta è stato confermato alla guida del circolo, mantenendo così la carica che ricopre già da un mandato precedente. La riunione si è tenuta questa mattina, con la partecipazione dei soci del club.

Fabrizio Cattaneo della Volta è stato eletto presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia per il biennio 20262028, al termine dell’Assemblea dei soci che si è riunita questa mattina. Avvocato, nato a Napoli nel 1953, Cattaneo della Volta è al quinto mandato consecutivo alla guida dello.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Kim Jong-un è stato (ovviamente) rieletto presidente della Commissione per gli Affari di StatoL’Assemblea Popolare Suprema, il parlamento della Corea del Nord, ha riconfermato il dittatore Kim Jong-un nel ruolo di presidente della Commissione... Savoia all’INPS, Link: “All’Ex Hotel Savoia il funerale della cultura monrealese”Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Associazione monrealese Arci Link sull’apertura della sede INPS a Monreale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Europeo Wingfoil, gli italiani De Amicis e Spanu al secondo posto; Chiuso alla rotonda Diaz l’Europeo di wingfoil: il napoletano De Amicis secondo; Wingfoil Europeo Napoli: trionfo di Rattotti e Picot. Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta rieletto presidenteFabrizio Cattaneo della Volta è stato eletto presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia per il biennio 2026/2028, al termine dell’Assemblea dei soci che si è riunita questa mattina. Avvocato, ... napoli.repubblica.it Fabrizio Cattaneo della Volta confermato alla guida del Circolo SavoiaFabrizio Cattaneo della Volta è stato eletto presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia per il biennio 2026/2028, al termine dell’Assemblea dei soci che si è ... ilmattino.it Europeo Wingfoil, Napoli incorona i francesi. Si è chiuso alla Rotonda Diaz il Campionato continentale organizzato dal Circolo Savoia. Titoli a Rattotti e Picot, davanti a De Amicis e Spanu. Oltre 100 atleti nel golfo, ultima giornata annullata per assenza di vent facebook