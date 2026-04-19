Sassuolo indagine plusvalenze archiviata | la Procura chiude il caso con la Juventus

La Procura ha archiviato l’indagine sulle plusvalenze che coinvolgeva il Sassuolo, senza riscontrare rilievi. La chiusura del caso riguarda anche la Juventus, con cui erano emerse alcune questioni relative alle operazioni di mercato. La decisione definitiva è stata comunicata dopo aver concluso le verifiche sui trasferimenti e le valutazioni di mercato dei giocatori coinvolti.

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