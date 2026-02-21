Caso Maignan | archiviata l’indagine per razzismo Insulti isolati non fu propaganda

Il caso Maignan si conclude con l’archiviazione dell’indagine per razzismo, dopo che gli insulti rivolti al portiere del Lille sono stati giudicati come episodi isolati, senza natura di propaganda. La procura ha stabilito che le parole offensive non rappresentano un fenomeno organizzato o diffuso, ma sono stati semplici episodi isolati. La decisione mette fine a una vicenda che aveva scosso l’opinione pubblica, suscitando molte discussioni sul rispetto negli stadi.

Si chiude sotto il profilo penale la vicenda che, il 20 gennaio 2024, aveva trasformato quanto accaduto allo stadio Friuli in un caso nazionale. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Udine, Mariarosa Persico, ha disposto l’archiviazione per i cinque tifosi friulani indagati per gli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan, portiere del Milan, durante la partita tra il Diavolo e l'Udinese. L’episodio, che portò alla sospensione della gara per diversi minuti e a una durissima reazione mediatica contro la tifoseria di casa, è stato ricondotto a una dimensione “isolata” che non configura il reato di istigazione all’odio razziale.🔗 Leggi su Udinetoday.it

