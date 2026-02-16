Federico La Penna minacciato di morte dopo Inter-Juventus La Procura di Roma apre un' indagine

Dopo la partita tra Inter e Juventus a San Siro, Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte. La causa è la decisione arbitrale durante il match, che ha suscitato molte polemiche tra i tifosi. La Procura di Roma ha aperto un'indagine per accertare le minacce e garantire la sicurezza dell’arbitro.

Non sono state ore facili per l’arbitro La Penna quelle del post derby tra Inter e Juventus a San Siro. Prima l’errore dell’espulsione per il rosso (doppio giallo) di Kalulu per un fallo mai avvenuto su Bastoni, poi il duro faccia a faccia con Damien Comolli e la reazione di Giorgio Chiellini nel tunnel dello stadio. Infine, le minacce. Il giorno dopo il derby d’Italia, l’arbitro La Penna lo ha trascorso a raccogliere materiale e ha sporto denuncia alla polizia postale, preoccupato per l’incolumità e la serenità della famiglia, moglie e due bambine piccole. La Procura di Roma è in attesa della denuncia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Federico La Penna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo aver ricevuto minacce di morte sui social media, in seguito alla partita Inter-Juventus.

