Il Progresso di Mattia Graffiedi cerca di rialzarsi dopo un altro punto raccolto nelle ultime tre partite. La squadra aveva iniziato bene, con sei vittorie in sette partite, ma ora si trova in difficoltà e deve subito reagire. La voglia di tornare a vincere è tanta, e i giocatori sono determinati a cambiare rotta.

Il magro bottino di un punto raccolto nelle ultime tre partite ha un po’ minato le certezze del Progresso di Mattia Graffiedi che, prima di questa mini-crisi, aveva raccolto l’incredibile score di sei vittorie in sette partite. Undicesimo a quota 26, il team di Castel Maggiore gode ancora di un buon margine (4 punti) sulla zona playout, ma, visto il grande equilibrio che sta regnando in questo girone D di serie D, è lecito affermare che servirà al più presto una svolta positiva, a Calabrese e compagni, per evitare di ritrovarsi nuovamente invischiati nella bagarre per non retrocedere. Anche perché – fatta eccezione per l’ultima sconfitta per 3-1 maturata sul campo della nuova capolista Desenzano – il ruolino negativo del Progresso è iniziato contro avversarie almeno sulla carta abbordabili come le dirette rivali per la salvezza Tropical Coriano (0-0 in terra romagnola) e Crema (0-1 al ‘Clara Weisz’). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Riscatto Progresso e Sasso, voglia di rialzarsi

Domenica può essere una giornata decisiva per il Sasso Marconi.

