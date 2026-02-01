sasso e progresso domenica delicatissima

Domenica può essere una giornata decisiva per il Sasso Marconi. La squadra di Franco Farneti si gioca punti fondamentali contro la Pro Palazzolo, in una sfida che si svolge alle 14,30 in casa. Dopo aver pareggiato 1-1 con la Trevigliese, il club spera di ottenere una vittoria che possa aiutarli a risalire la classifica. La partita si presenta come un’occasione importante per il club, che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Un risultato positivo oggi, alle 14,30, in occasione del match casalingo contro la Pro Palazzolo rappresenterebbe un autentico toccasana per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, reduce dal pareggio per 1-1 centrato sul campo della diretta rivale Trevigliese, si trova attualmente al sestultimo posto in classifica a quota 22 punti. Con tredici partite ancora da giocare e con appena due lunghezze di svantaggio sul primo posto utile per la salvezza diretta (attualmente occupato dal Sant’Angelo, che oggi farà visita al Cittadella Vis Modena), i gialloblù hanno sicuramente tutto il tempo per cercare di tirarsi fuori dalle zone calde, ma, per riuscirci, servirà al più presto un risultato importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

