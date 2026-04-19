Sarzana inciampa in casa | play-in difficile dopo il 2-3 col Novara

L’Hockey Sarzana ha concluso la regular season di Serie A1 con una sconfitta casalinga per 2-3 contro la TR Azzurra Novara. La partita si è disputata tra le mura di casa della squadra rossonera, lasciando insoddisfatti i tifosi presenti. La gara ha visto i padroni di casa affrontare un cammino difficile nel play-in, complici le fasi finali della stagione regolare.

L’Hockey Sarzana chiude il percorso della regular season di Serie A1 con un esito amaro in casa, soccombendo per 2-3 contro la TR Azzurra Novara in una serata che ha deluso le aspettative del pubblico rossonero. Il risultato ottenuto a Piazza Terzi interrompe il ritmo positivo mostrato nelle ultime prestazioni e proietta la squadra di Sergio Festa verso una sfida post-season estremamente complessa, posizionandola al nono posto della classifica generale. Il bilancio tecnico di Piazza Terzi e l’impatto sulla classifica. La prestazione odierna si è rivelata un colpo durissimo per i giocatori di Sergio Festa, che vedono svanire il vantaggio del fattore campo per la fase successiva del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarzana inciampa in casa: play-in difficile dopo il 2-3 col Novara Notizie correlate Leggi anche: Sarzana, vincere con Novara per i play off Un sogno da raggiungere. Sarzana cerca i play offSalvezza in tasca e permanenza per la diciottesima stagione consecutiva nel massimo campionato di serie A1.