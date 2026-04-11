Un sogno da raggiungere Sarzana cerca i play off

La squadra di Sarzana ha ottenuto la salvezza e si prepara a disputare i play off, confermando la sua presenza nel massimo campionato di serie A1 per la diciottesima stagione consecutiva. La squadra ha raggiunto l'obiettivo di mantenere la categoria, garantendosi la permanenza nel torneo di élite. Ora si concentra sulla fase successiva della competizione, con l’intento di competere ai massimi livelli.

Salvezza in tasca e permanenza per la diciottesima stagione consecutiva nel massimo campionato di serie A1. Ma L’Hockey Sarzana ha ancora un desiderio: non chiudere la stagione regolare. Mancano due turni al termine della regular season e stasera i sarzanesi sono attesi nella penultima gara sulla pista del Why Sport Valdagno. Un finale di stagione che promette scintille, con i rossoneri ancora in corsa per migliorare il proprio piazzamento nella griglia dei play off. Obiettivo ottavo posto: La classifica parla chiaro: il Sarzana occupa attualmente la nona posizione con 28 punti, a sole tre lunghezze dal Follonica. Se il Follonica dovesse inciampare nel derby contro il Forte dei Marmi o contro il Lodi, i rossoneri avrebbero l’occasione d’oro per scavalcare i maremmani vincendo a Valdagno e poi in casa contro il Novara nell’ultima giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un sogno da raggiungere. Sarzana cerca i play off Famiglia palestinese in fuga da Gaza cerca di raggiungere Como, ma tutto è fermoTutto sarebbe già pronto a Como per accogliere una famiglia palestinese in fuga dalla Striscia di Gaza. Doccia fredda francese . Sarzana sfuma il sognoHOCKEY SARZANA 2 NOISY 3 Hockey Sarzana: Corona, Manrique, Tabarelli, Borsi, Rubio, Angeletti, Munnè, Lavagetti, De Rinaldis, Grossi. Si parla di: Un sogno da raggiungere. Sarzana cerca i play off. Un sogno da raggiungere. Sarzana cerca i play offA Valdagno nel penultimo turno di A1 i rossoneri devono però fare risultato La salvezza raggiunta non ci basta: vogliamo proseguire la nostra corsa . lanazione.it Continua il sogno del Cgc. Tre punti d’oro a SarzanaSARZANA: Corona, Borsi, Rubio, Tabarelli, Munne, Manrique, De Rinaldis, Angeletti, Lavagetti, Grossi. All.: Festa. CGC VIAREGGIO: Poletti Fi., D’Anna, Ambrosio ... lanazione.it