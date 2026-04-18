Nella città si discute delle possibilità dell’Hockey Sarzana di qualificarsi ai play-off. Per raggiungere questo obiettivo, la squadra deve vincere la partita contro Novara e sperare che il Follonica perda nello scontro con il Lodi. Se queste condizioni si verificassero, Sarzana potrebbe salire all’ottava posizione in classifica e mantenere viva la speranza di proseguire la stagione.

Serve una vittoria e sperare che il Follonica inciampi nella tana del Lodi. Due combinazioni che consentirebbero all’ Hockey Sarzana di agganciare l’ ottava posizione del campionato di serie A1 e prolungare la stagione. In caso contrario i rossoneri saluterebbero il pubblico dando appuntamento alla diciottesima stagione nel prossimo torneo della massima serie. La stagio è arrivata alla svolta. Stasera al “PalaTori“ inizio alle 20.45 l’Hockey Sarzana si prepara a vivere l’ultima fatica contro Azzurra Novara. Per i rossoner c’è ancora la possibilità di dare una scossa al torneo e proseguire la corsa. "Andando oltre i numeri della classifica – spiega il presidente Maurizio Corona – questa opportunità è un dato che riempie d’orgoglio la società e la città.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarzana, vincere con Novara per i play off

Notizie correlate

Un sogno da raggiungere. Sarzana cerca i play offSalvezza in tasca e permanenza per la diciottesima stagione consecutiva nel massimo campionato di serie A1.

Sarzana, vincere e sognare. In pista contro CastiglioneTornare alla vittoria che manca da diverso tempo per blindare la permanenza in serie A1 e sognare di entrare nel lotto dei play off scudetto.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sarzana, vincere con Novara per i play off; Hockey Sarzana, ultima chiamata per l’ottavo posto: col Novara è una finale; Un sogno da raggiungere. Sarzana cerca i play off.

Sarzana, vincere con Novara per i play offServe una vittoria e sperare che il Follonica inciampi nella tana del Lodi. Due combinazioni che consentirebbero all’Hockey ... lanazione.it

Al Vecchio Mercato contro Novara sogno ottavo posto per SarzanaLa Serie A1 2025/26 arriva al suo capitolo finale. Mancano solo gli ultimi 50 minuti della regular season e l’ Hockey Sarzana si prepara a vivere l’ultima fatica davanti al proprio pubblico contro il ... liguriasport.com

Sarzana, orrore al parco giochi per bambini: nigeriano uccide e si cucina un gatto. Brambilla: inaccettabile. Ora sia punito- facebook

Al Vecchio Mercato contro Novara sogno ottavo posto per Sarzana x.com