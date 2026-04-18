Sarzana vincere con Novara per i play off

Da lanazione.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città si discute delle possibilità dell’Hockey Sarzana di qualificarsi ai play-off. Per raggiungere questo obiettivo, la squadra deve vincere la partita contro Novara e sperare che il Follonica perda nello scontro con il Lodi. Se queste condizioni si verificassero, Sarzana potrebbe salire all’ottava posizione in classifica e mantenere viva la speranza di proseguire la stagione.

Serve una vittoria e sperare che il Follonica inciampi nella tana del Lodi. Due combinazioni che consentirebbero all’ Hockey Sarzana di agganciare l’ ottava posizione del campionato di serie A1 e prolungare la stagione. In caso contrario i rossoneri saluterebbero il pubblico dando appuntamento alla diciottesima stagione nel prossimo torneo della massima serie. La stagio è arrivata alla svolta. Stasera al “PalaTori“ inizio alle 20.45 l’Hockey Sarzana si prepara a vivere l’ultima fatica contro Azzurra Novara. Per i rossoner c’è ancora la possibilità di dare una scossa al torneo e proseguire la corsa. "Andando oltre i numeri della classifica – spiega il presidente Maurizio Corona – questa opportunità è un dato che riempie d’orgoglio la società e la città.🔗 Leggi su Lanazione.it

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