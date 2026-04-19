Sarri torna al Napoli? Il tecnico spiazza tutti in conferenza! Ecco cosa ha detto e i possibili scenari futuri

Durante la conferenza stampa, il tecnico ha risposto a domande sul suo presente e sul futuro, senza escludere un possibile ritorno al Napoli. Ha affermato di rispettare il passato e di essere concentrato sul presente, lasciando aperta la porta a eventuali sviluppi futuri. Nessun annuncio ufficiale è stato fatto, ma le sue dichiarazioni hanno alimentato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

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