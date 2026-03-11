Hazard ha fatto una dichiarazione sorprendente su Vinicius, affermando che non gli sorprenderei se lasciasse il calcio a 30 anni. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di grande attenzione sulle difficoltà che i calciatori affrontano sotto i riflettori. Il focus si concentra sulla possibilità che il talento del Real Madrid possa decidere di abbandonare lo sport prima del previsto.

Tonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Bisseck Inter, il club prepara il rinnovo contrattuale: la strategia e le cifre. Un altro difensore pronto a rinnovare Milan, Modric come Van Basten! Il suo Pallone d’Oro esposto nel museo del club: ma il futuro rimane incerto! Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Fiorentina Rakow: «Teniamo molto alla Conference, Kean ha un infortunio particolare. Vi spiego» Ranking Uefa, corsa al 5° posto in Champions ormai compromessa per le italiane? La classifica aggiornata dopo il KO dell’Atalanta Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 29ª giornata: torna La Penna dopo lo stop! Bisseck Inter, il club prepara il rinnovo contrattuale: la strategia e le cifre. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Hazard spiazza tutti su Vinicius: «Non mi sorprenderebbe se lasciasse il calcio a 30 anni!». Ecco cosa ha detto

Articoli correlati

Leggi anche: Neymar apre all’ipotesi ritiro: «Può darsi che a dicembre…». Annuncio del brasiliano che spiazza tutti i tifosi, ecco cosa ha detto!

Leerdam dopo l'oro olimpico: "Lollobrigida mi ha ispirata: ecco cosa mi ha detto"Jutta Leerdam non nasconde la gioia e l'orgoglio per la medaglia d'oro olimpica appena raggiunta, con tanto di record stabilito nello speed skating.