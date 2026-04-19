La Lazio ha ottenuto una vittoria importante grazie alla guida tecnica di Maurizio Sarri. La squadra ha mostrato carattere e qualità in campo durante l'ultima partita, suscitando l'apprezzamento del presidente. La prestazione ha contribuito a rafforzare la posizione in classifica del club, che continua a puntare a obiettivi di rilievo. I tifosi hanno accolto con entusiasmo il risultato in un momento cruciale della stagione.

La Lazio torna a brillare e lo fa grazie alla mano inconfondibile di Maurizio Sarri. Patron Lotito può ritenersi soddisfatto della prestazione di ieri. Eh già. La vittoria di queste ore (performance vincente e convincente) contro il Napoli di Antonio Conte è l’ennesima conferma che, nonostante le difficoltà strutturali e una stagione complessa, il tecnico toscano sta costruendo qualcosa di solido. Qualcosa di davvero riconoscibile e tremendamente efficace. Il ‘brand Sarri‘ funziona eccome. La sua mano è “incredibile” a nostro giudizio. Sarri ha rimesso ordine, identità e coraggio in una squadra che sembrava smarrita, riportandola a competere a ottimi livelli in Serie A.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Sarri il ‘Comandante’: il valore aggiunto di una ‘magica’ Lazio

Sarri shock in conferenza stampa post Fiorentina-Lazio 1-0

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