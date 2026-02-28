Lattuca ha dichiarato che l’unità del territorio rappresenta il suo valore aggiunto. Ha sottolineato come l’evento abbia rappresentato un momento di grande valore istituzionale e umano, evidenziando il passaggio che ha permesso di riscoprire il senso più autentico della collaborazione. La sua frase si inserisce in un contesto in cui si è celebrata una finale importante per il territorio.

"È stato un momento di grande valore istituzionale e anche umano, un passaggio che ha saputo restituire il senso più autentico della collaborazione che ci ha portati a questa finale. La stessa Commissione ha apprezzato, stupita, il chiaro segnale di unità dell’intero territorio". Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia, è tornato dall’audizione romana per la candidatura a Capitale della cultura con la netta sensazione di un successo dell’immagine unitaria e identitaria del territorio romagnolo. Quello che si chiedeva espressamente con la candidatura non solo dei due cocapoluoghi, ma di una ’rete’ di città, paesi e borghi che va addirittura al di là della nostra provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lattuca: "L’unità del territorio è il nostro valore aggiunto"

Braida così su Allegri: “Fuoriclasse e valore aggiunto del Milan. Adesso i rossoneri sono una squadra unita”Nell'edizione odierna del quotidiano 'Tuttosport' è presente una lunga intervista all'ex dirigente del Milan Ariedo Braida, fondamentale nel periodo...

Leggi anche: Economia sommersa e illegale, al Sud pesa quasi il doppio del Nord (16,5% del valore aggiunto)

Contenuti utili per approfondire Lattuca.

Temi più discussi: Il giallo di Martina Lattuca scomparsa nel nulla tre mesi fa: Perché le mareggiate non hanno restituito il corpo?; Esami cerebrali, donati al Bufalini dispositivi all’avanguardia; Formazione e consapevolezza per i lavoratori di domani: al via il progetto Legalità e sicurezza; Il quartiere San Rocco messo al riparo dagli acquazzoni, partono tre mesi di lavori per le nuove caditoie.

Nuovo sistema per elettroencefalografia donato alla Neurologia del BufaliniL’unità operativa di Neurologia dell’ospedale Bufalini di Cesena ha ricevuto un sistema integrato per elettroencefalografia, composto da una stazione ambulatoriale e una portatile, donato grazie al co ... forli24ore.it

Martina Lattuca, scomparsa a Calamosca: ritrovata una seconda scarpaLe ricerche erano state sospese a causa del maltempo, ma nel frattempo dal mare è riemerso un nuovo elemento: una scarpa. L’ipotesi è che possa trattarsi della seconda scarpa di Martina Lattuca, la ... unionesarda.it

Capitale della Cultura 2028, Lattuca all’audizione: “Luoghi diversi ma coesi”. A supporto del progetto ci sono anche i due vescovi, Livio Corazza e Antonio Giuseppe Caiazzo Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/y4rp65st - facebook.com facebook