Lattuca | L’unità del territorio è il nostro valore aggiunto

Lattuca ha dichiarato che l’unità del territorio rappresenta il suo valore aggiunto. Ha sottolineato come l’evento abbia rappresentato un momento di grande valore istituzionale e umano, evidenziando il passaggio che ha permesso di riscoprire il senso più autentico della collaborazione. La sua frase si inserisce in un contesto in cui si è celebrata una finale importante per il territorio.

"È stato un momento di grande valore istituzionale e anche umano, un passaggio che ha saputo restituire il senso più autentico della collaborazione che ci ha portati a questa finale. La stessa Commissione ha apprezzato, stupita, il chiaro segnale di unità dell’intero territorio". Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia, è tornato dall’audizione romana per la candidatura a Capitale della cultura con la netta sensazione di un successo dell’immagine unitaria e identitaria del territorio romagnolo. Quello che si chiedeva espressamente con la candidatura non solo dei due cocapoluoghi, ma di una ’rete’ di città, paesi e borghi che va addirittura al di là della nostra provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

