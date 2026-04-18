Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, con il risultato di 0-2, l’allenatore del Napoli ha commentato la partita in diretta a Dazn. Ha detto di non aver percepito un malessere tra i giocatori prima della gara, definendo il risultato come una “legnata nei denti”. In merito al suo futuro, ha affermato di capire che il suo nome venga usato anche per generare notizie e approfondimenti sui media.

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© Calcionews24.com - Napoli, Conte dopo il tonfo interno con la Lazio: «Non ho percepito il malessere, è stata una legnata nei denti! Mio futuro? Capisco che il nome mio serva per fare paginate e trasmissioni, ma…»

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