Sarah Ferguson, ex Duchessa di York, si trova attualmente in uno chalet alpino in Austria, dove si è trasferita da diversi mesi. Non si tratta di un allontanamento dal suo ex marito, ma di un periodo di isolamento. La donna sembra voler mantenere un basso profilo, evitando di partecipare a eventi pubblici o di rilasciare dichiarazioni ufficiali. La sua presenza in Austria è stata confermata da fonti vicine, che non specificano le ragioni di questa scelta.

Sarah Ferguson si sta nascondendo, ma non dal suo ex marito. L’ex Duchessa di York, da mesi lontana dai riflettori, si è rifugiata in uno chalet alpino in Austria, dove sembra avere intenzione di restare il più a lungo possibile. Il motivo? Le pressioni affinché testimoni negli Stati Uniti sul caso Jeffrey Epstein si stanno facendo sempre più insistenti. E intanto, nonostante le apparenze, il suo legame con Andrea Mountbatten-Windsor non sarebbe mai stato davvero spezzato. Sarah Ferguson, il rifugio alpino e le pressioni per testimoniare. È stato il Sun a rintracciarla per primo, immortalandola dopo sette mesi di assenza totale dalla scena pubblica.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sarah Ferguson non ha abbandonato Andrea: le pressioni per testimoniare

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