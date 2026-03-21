Una commissione del Congresso statunitense sta chiedendo a Sarah Ferguson di fornire dettagli sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. La richiesta nasce nell’ambito di un’indagine più ampia sul finanziere, coinvolto in accuse di traffico di minori e altri reati. Ferguson, ex duchessa di York, deve ora rispondere alle domande sulla natura dei suoi legami con Epstein, secondo quanto riferito dalle fonti.

Da Washington, la commissione del Congresso che indaga su Jeffrey Epstein vorrebbe che lei rispondesse sui legami che la legavano al finanziere pedofilo. Un uomo che lei definiva “il fratello che ho sempre desiderato”, col quale si era complimentata per un presunto figlio in arrivo e a cui scriveva, con risentimento, di essere dispiaciuta del suo allontanamento, consapevole che l’avesse “usata” solo per arrivare al principe Andrea. Ma da quando sono usciti a fine gennaio gli Epstein Files, Sarah Ferguson non è più apparsa in pubblico. La Bbc però riporta che anche nel Regno Unito crescono le pressioni affinché testimoni. Il deputato Suhas Subramanyam, membro della Commissione della Camera che indaga, ha affermato di credere ora che la donna possieda “informazioni relative all’indagine”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sarah Ferguson riveli i suoi rapporti con Epstein”: le pressioni dagli Usa sulla sua testimonianza

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