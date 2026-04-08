Re Carlo ha avuto un ruolo nel raffreddarsi dei rapporti tra Andrea Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson. I due erano noti per aver definito la loro relazione come quella di una delle coppie di divorziati più felici. Recentemente, però, le loro interazioni sembrano essere cambiate, segnando un allontanamento che ha attirato l’attenzione dei media. Le dinamiche tra i due ex coniugi risultano essere oggetto di discussione pubblica.

Re Carlo ha decisamente contribuito ad allontanare Andrea Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson. I due un tempo si definivano “la coppia di divorziati più felice al mondo”. Ma dopo che è scoppiato il caso Epstein, tutto è finito, si suppone anche tra loro. Andrea e Sara Ferguson, la convivenza dopo il divorzio. Elisabetta II prima e Carlo III dopo hanno tollerato che Sarah Ferguson continuasse a vivere insieme ad Andrea, malgrado fossero divorziati. I due si sono separati legalmente nel maggio 1996, non perché fossero stanchi delle reciproche infedeltà o per una qualche incompatibilità. Semplicemente Fergie voleva lavorare e non poteva farlo in quanto Duchessa di York. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, come stanno davvero le cose tra Andrea e Sarah Ferguson

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