Lorenzo Jovanotti ha raccontato di aver provato un terrore intenso quando sua figlia Teresa si è ammalata. Durante la presentazione su Sky di “JovaYork – La musica dell’anima”, ha spiegato come il dolore e la paura siano emozioni difficili da condividere per lui. Nel suo nuovo progetto, il cantautore rivela anche la sua visione di New York, ma la sua voce tradisce ancora il coinvolgimento personale e la sincerità di chi si confronta con momenti difficili.

Lorenzo Jovanotti ha presentato “JovaYork – La musica dell’anima” su Sky che svela non solo il “making of” del suo ultimo album “Niuiorcherubini”, ma anche la città americana vista dagli occhi del cantautore. In una conversazione con “Il venerdì” de “La Repubblica”, l’artista ha raccontato del suo percorso musicale, ma anche di alcuni eventi privati legati al passato, ma anche al presente. “Una volta ho chiesto a De Gregori: ‘Ma perche? quando uno ha vent’anni scrive venti canzoni al giorno e poi ci vogliono 200 giorni per scriverne una?’. – ha ricordato Jovanotti – Lui mi ha dato una risposta molto bella: ‘quando hai vent’anni sei dentro a un mondo che ti riflette e che tu rifletti, devi semplicemente riportare in versi quello che vivi’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando mia figlia Teresa si è ammalata ho avuto un terrore assoluto che non sapevo come gestire. Non sono capace di esporre il dolore, è un mio tabù”: così Jovanotti

