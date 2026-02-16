Sara Conti e Niccolò Macii sulle note di Caruso | il significato del costume della pattinatrice
Sara Conti ha scelto di indossare un costume ispirato a Caruso durante la gara, perché rappresenta il sentimento della canzone. La pattinatrice ha deciso di abbinare il suo abbigliamento alle note intense del brano, creando un effetto visivo forte e coinvolgente. Per realizzare il vestito, Marika Poli ha utilizzato tessuti lucidi e dettagli raffinati che richiamano l’atmosfera del pezzo. Niccolò Macii, con cui pattina in coppia, ha commentato la scelta dicendo che il costume aiuta a trasmettere emozioni al pubblico.
Marika Poli ha realizzato il costume di Sara Conti, che si adatta perfettamente alla canzone scelta per la gara: è in coppia con Niccolo Macii.🔗 Leggi su Fanpage.it
