Il difensore brasiliano ha manifestato in modo chiaro che sta valutando la sua permanenza con il club nerazzurro, dopo che mesi fa era stato raggiunto un accordo di massima tra entourage e società sul rinnovo fino al 2030. Tuttavia, la sua decisione sembra aver subito una battuta d’arresto, dando spazio alle voci di un possibile trasferimento alla Juventus. La situazione si sta delineando come un’eventuale uscita dall’Inter, con il giocatore che sembra aver deciso di non confermare ancora il prolungamento.

Carlos Augusto tentenna sul rinnovo fino al 2030, dopo che mesi fa entourage e club avevano trovato un accordo di massima, e così il suo addio all’Inter comincia davvero a prendere corpo. A ‘Sportmediaset’, dopo il successo sul Cagliari che attiva il countdown Scudetto, proprio il difensore brasiliano ha confermato tutti i dubbi circa la sua permanenza in nerazzurro. “Sto bene qua, c’è un bel gruppo di amici – le parole di Carlos Augusto – Ma sappiamo come funziona nel calcio. Sto giocando e posso ancora conquistare la Nazionale. È dura, ma voglio pensarci dopo aver vinto lo Scudetto“. Carlos Augusto non è soddisfatto del suo minutaggio e vorrebbe maggiori garanzie di impiego (che il club e Chivu non possono certo dargli) in ottica futura.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Sappiamo come funziona nel calcio”: Carlos Augusto esce allo scoperto sull’addio all’Inter

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