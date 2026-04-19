Sanità il ringraziamento di una lettrice | Lo avete trattato come se fosse vostro nonno

Una lettrice ha scritto per esprimere gratitudine, raccontando che il 30 marzo suo padre, di 92 anni, è stato ricoverato in un reparto di medicina con diagnosi di polmonite e fibrillazione. La comunicazione si è concentrata sui dettagli del ricovero, specificando il reparto, il settore e la stanza. La testimonianza mira a riconoscere l’attenzione e la cura ricevuta dai sanitari durante il ricovero del genitore.

Scrive una lettrice: "Lunedì 30 marzo mio padre Franco Zoli 92enne è stato ricoverato con polmonite e fibrillazione nel reparto di Medicina I (primo piano) settore azzurro stanza 015 letto 51. Volevo ringraziare le dottoresse, le infermiere e le oss per tutte le cure scrupolose fatte con assoluta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Da dove avete scaricato 7-zip? Il vostro PC potrebbe essere infetto senza che lo sappiateUn allarme di sicurezza informatica riguarda un vasto numero di utenti: siti web contraffatti, che imitano quelli ufficiali di software popolari come... 8 marzo – Il ringraziamento di CISAL FPC Sanità Avellino alle donne nella sanitàDedizione e professionalità al servizio della salute: riconoscenza alle lavoratrici del settore sanitario in occasione della Giornata Internazionale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La sanità che funziona: il ringraziamento al reparto Utic e al pronto soccorso di Teramo; Donati nuovi occhialini chirurgici per la microchirurgia del sistema nervoso periferico: cerimonia di ringraziamento all'ospedale di Faenza; Maratona non stop di trapianti in Emilia-Romagna, sette quelli effettuati nelle ultime 24 ore; Donazione di organi, parte la nuova campagna del Ministero. Un grazie che viene dal cuore: una storia di buona sanità a SenigalliaCi sono momenti nella vita in cui tutto cambia all’improvviso. Se si è abituati a dare risposte e cercare di risolvere situazioni, risulta ancora più difficile ritrovarsi improvvisamente fragili, spav ... senigallianotizie.it Jesi L’altra faccia della sanità, al Carlo Urbani il grazie di un papàL'ospedale cittadino periodicamente torna al centro di polemiche e segnalazioni, ma dal reparto di Neonatologia arrivano parole di gratitudine: «Qui umanità e professionalità» ... qdmnotizie.it Grande festa al Rione Sanità per la riapertura del Cimitero delle Fontanelle, luogo simbolo del quartiere che da anni era ormai chiuso a causa di gravi criticità che mettevano in pericolo sia l'incolumità di cittadini e visitatori, sia l'integrità del sito stesso. A gestirl facebook La crisi internazionale potrebbe avere conseguenze dirette anche sulla sanità, in modi meno evidenti ma potenzialmente rilevanti. x.com