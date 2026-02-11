Da dove avete scaricato 7-zip? Il vostro PC potrebbe essere infetto senza che lo sappiate

Un allarme di sicurezza informatica si diffonde tra gli utenti italiani. Molti di loro potrebbero aver scaricato programmi come 7-Zip, HolaVPN, TikTok o WhatsApp da siti web falsi. Questi siti imitano le pagine ufficiali e diffondono malware attraverso installer compromessi. In alcuni casi, il computer può rimanere infetto senza che l’utente se ne accorga. La polizia postale invita a fare attenzione e a scaricare i software solo da fonti affidabili.

Un allarme di sicurezza informatica riguarda un vasto numero di utenti: siti web contraffatti, che imitano quelli ufficiali di software popolari come 7-Zip, HolaVPN, TikTok, WhatsApp e Wire VPN, stanno diffondendo malware tramite installer compromessi. L’infezione, scoperta da esperti di sicurezza, trasforma i computer in proxy residenziali, sfruttando le risorse delle vittime a loro insaputa. Il fenomeno è in crescita e richiede massima attenzione da parte degli utenti, soprattutto in Italia, dove l’uso di questi programmi è diffuso. La scoperta è emersa dopo la segnalazione di un utente che, seguendo un tutorial su YouTube, aveva scaricato un file da un sito che si presentava come il portale ufficiale di 7-Zip.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su 7 Zip HolaVPN

Ultime notizie su 7 Zip HolaVPN

Da dove avete scaricato 7-zip? Il vostro PC potrebbe essere infetto senza che lo sappiateUn falso sito di 7-Zip sta distribuendo un installer contenente un trojan che installa il programma legittimo, ma aggiunge componenti malevoli. Il malware registra un servizio SYSTEM, modifica il fire ... hwupgrade.it

