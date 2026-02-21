Carrara | Sindaca e sindacati a confronto cantieri sbloccati e sanità

A Carrara, la sindaca Serena Arrighi ha incontrato i rappresentanti dei sindacati per affrontare i ritardi nei lavori sanitari e nei cantieri pubblici. La decisione di coinvolgere i sindacati deriva dalla crescente preoccupazione per i tempi di consegna delle strutture e dei servizi essenziali. Arrighi ha promesso di mantenere alta l’attenzione sui progetti in corso e di esercitare pressione sugli enti competenti. La discussione si è concentrata anche sulle risposte immediate alle esigenze di sanità locale.

Sanità a Carrara: La Sindaca Stringe i Sindacati per Sbloccare Cantieri e Difendere i Servizi. La sindaca di Carrara, Serena Arrighi, ha assicurato un monitoraggio costante e una pressione istituzionale per accelerare i lavori sanitari locali, rispondendo alle preoccupazioni sollevate da Cgil, Cisl e Uil riguardo ai continui ritardi nei cantieri. L’impegno è quello di garantire l’accesso ai servizi per i cittadini e di riallineare le tempistiche agli impegni presi con la Regione e l’Azienda Sanitaria Locale. La creazione di un tavolo di confronto stabile tra enti rappresenta una svolta per la trasparenza e l’efficacia degli interventi.🔗 Leggi su Ameve.eu

