Stasera su Canale 20 va in onda una commedia romantica con Sandra Bullock, nota attrice americana. Durante le riprese, Bullock ha raccontato di aver affrontato condizioni difficili, rimanendo disidratata e coperta di fango mentre indossava una tuta fucsia. La protagonista ha condiviso un episodio che mette in luce le sfide affrontate sul set di questa avventura cinematografica.

In prima serata oggi, domenica 19 aprile, su Canale 20 l'esilarante e avventurosa romcom con la regina di cuori Sandra Bullock, che ha svelato un curioso retroscena del set. Risate assicurate oggi, domenica 19 aprile, in prima serata su Canale 20 con The Lost City, divertente e avventurosa commedia che vede Sandra Bullock e Channing Tatum trascinati nella giungla. Il personaggio di Bullock, l'autrice di romanzi rosa Loretta Sage, è totalmente impreparata all'avventura che la aspetta anche a giudicare dalla mise, l'iconica tuta di paillettes fucsia con cui è costretta a saltare, arrampicarsi e correre nella giungla. Esperienza che si è rivelata "un vero inferno", come ha ammesso l'attrice.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sandra Bullock e l'inferno sul set di The Lost City: "Disidratata e coperta di fango nella tuta fucsia"

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