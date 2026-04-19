Sanchez e Lula hanno confermato la loro posizione sulla necessità di tassare i ricchi, abbandonando l’idea di una terza via politica. I due leader hanno ribadito il rifiuto di guerre e di sostegno al lavoro precario, sostenendo anche la liberazione della Palestina. La discussione pubblica si concentra ora su politiche più orientate alle tasse sui super ricchi e a un cambiamento rispetto alle strategie di centro o di sinistra tradizionali.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Palestina libera, no alle guerre, tasse ai super ricchi, basta lavoro precario. C’era una volta la terza via, la sinistra mondiale che faceva il verso alle destre convinta di essere più competitiva. Da ieri non c’è ufficialmente più: a Barcellona Pedro Sanchez e Lula riscoprono l’«orgoglio» di una sinistra che torni a fare il suo mestiere. E dunque: uguaglianza sociale, tutela dell’ambiente, pace, lotta agli oligarchi, in particolare i signori delle big tech. Cinquemila attivisti di tutto il mondo alla fiera di Barcellona, per la Global Progressive Mobilisation, l’evento fortemente voluto da Sanchez: ovazioni per l’ex primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh, cori «Boicott Israel».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sanchez e Lula archiviano la Terza via: «Tassare i ricchi»

Notizie correlate

L'ultima della Salis per tassare i ricchiIlaria Salis continua con le sue battaglie ideologiche, slogan che sono utili più per prendere qualche like sui social che per migliorare lo stato...

Sanchez e Lula: asse progressista contro Trump e l’ultradestraSpagna e Brasile rafforzano l’asse politico ed economico con la firma di 15 accordi bilaterali al vertice di Barcellona, primo nel suo genere tra i...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Sanchez e Lula archiviano la Terza via: Tassare i ricchi.

Lula a Sánchez al primo vertice Spagna-Brasile: Ti capisco quando dici no alla guerraPedro Sánchez e Luiz Inácio Lula da Silva si sono incontrati per il primo vertice bilaterale tra Spagna e Brasile, con intese e un appello al multilateralismo #EuropeNews ... it.euronews.com

Video. Sánchez e Lula a Barcellona: rapporti più stretti e no alla guerraVideo. Pedro Sánchez e Luiz Inácio Lula da Silva si sono incontrati per il primo vertice bilaterale tra Spagna e Brasile, con intese e un appello al multilateralismo ... it.euronews.com