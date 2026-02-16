L' ultima della Salis per tassare i ricchi

Ilaria Salis propone di tassare i più ricchi, sostenendo che questa misura potrebbe aiutare a ridistribuire le risorse. La deputata ha annunciato una proposta di legge durante una conferenza stampa, affermando che le grandi fortune dovrebbero contribuire di più al bilancio pubblico. La sua iniziativa ha già suscitato reazioni contrastanti tra gli esperti e gli altri membri del Parlamento, alcuni dei quali la criticano per le possibili conseguenze economiche.

Ilaria Salis continua con le sue battaglie ideologiche, slogan che sono utili più per prendere qualche like sui social che per migliorare lo stato dell’Unione europea e rappresentare i cittadini, che dovrebbe essere il suo lavoro. Finora, in effetti, la rilevanza di Salis a Strasburgo e a Bruxelles è stata prossima allo zero, non si rilevano suoi interventi, mozioni o proposte che abbiano in qualche modo convinto il parlamento a seguire la sua linea. Ha un’elevata rilevanza mediatica, questo è innegabile, per lo meno ce l’ha in Italia dove è oggettivamente seguita, ma quando si tratta di politica il discorso cambia radicalmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ilaria Salis ha annunciato una nuova campagna contro la sessuofobia, accompagnata dalla proposta di tassare i ricchi.

