L' ultima della Salis per tassare i ricchi
Ilaria Salis propone di tassare i più ricchi, sostenendo che questa misura potrebbe aiutare a ridistribuire le risorse. La deputata ha annunciato una proposta di legge durante una conferenza stampa, affermando che le grandi fortune dovrebbero contribuire di più al bilancio pubblico. La sua iniziativa ha già suscitato reazioni contrastanti tra gli esperti e gli altri membri del Parlamento, alcuni dei quali la criticano per le possibili conseguenze economiche.
Ilaria Salis continua con le sue battaglie ideologiche, slogan che sono utili più per prendere qualche like sui social che per migliorare lo stato dell’Unione europea e rappresentare i cittadini, che dovrebbe essere il suo lavoro. Finora, in effetti, la rilevanza di Salis a Strasburgo e a Bruxelles è stata prossima allo zero, non si rilevano suoi interventi, mozioni o proposte che abbiano in qualche modo convinto il parlamento a seguire la sua linea. Ha un’elevata rilevanza mediatica, questo è innegabile, per lo meno ce l’ha in Italia dove è oggettivamente seguita, ma quando si tratta di politica il discorso cambia radicalmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"Stop sessuofobia". La nuova campagna di Salis al grido di "tassare i ricchi"
Ilaria Salis ha annunciato una nuova campagna contro la sessuofobia, accompagnata dalla proposta di tassare i ricchi.
Argomenti discussi: Ricevuta a Palazzo Comunale la sindaca di Genova Silvia Salis; Turismo, oltre 220 mila turisti in città nel periodo natalizio (+27,6%); Maja T. nel buco nero della giustizia orbaniana; Criminalità e sicurezza, la sindaca Salis ha chiesto al prefetto di creare zone a vigilanza rafforzata.
Salis, situazione geopolitica condiziona andamento Genova«L'attuale situazione geopolitica condiziona molto l'andamento della nostra città, del suo commercio, della sua industria e, quindi, anche del suo sviluppo economico. (ANSA) ... ansa.it
