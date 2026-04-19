San Vincenzo un nuovo defibrillatore donato alla Misericordia | Un presidio di sicurezza a disposizione della comunità

A San Vincenzo, una famiglia ha donato un defibrillatore alla Misericordia locale. Il dispositivo sarà a disposizione della comunità per interventi di emergenza. La donazione mira a rafforzare le misure di sicurezza e garantire un pronto intervento in caso di necessità. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di assistenza e tutela della salute svolte dall'associazione.

Un nuovo defibrillatore è stato donato alla Misericordia di San Vincenzo da parte della famiglia di Govi Nedo. Si tratta di uno strumento fondamentale che può fare la differenza nei momenti più critici. Il dispositivo è stato collocato in via del Faro, di fronte al ristorante la Baracchina, ed è.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Presidio salvavita per un polo nevralgico dei servizi: donato un defibrillatore alla farmacia RisorgimentoL’impegno per una città più sicura compie un nuovo passo avanti con il potenziamento dei sistemi di protezione e pronto intervento salvavita, a... Il nuovo volto della Comunità Alloggio dell'Asp San Vincenzo De Paoli. "Un passo concreto verso una comunità più inclusiva"Santa Sofia ha celebrato l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione della Comunità alloggio dell'Asp San Vincenzo de’ Paoli, situata in via Unità... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un nuovo defibrillatore per la Misericordia; Diventa custode della bellezza: unisciti ai volontari Touring per aprire la Basilica di San Vincenzo a Galliano; Bivio per Campiglia: scontro tra auto e tir. Avanti San Vincenzo: Cronaca di un pericolo annunciato; San Vincenzo, muore l’ex sindaco Massimo Bandini: aveva 59 anni. Il futuro del territorio si costruisce insieme: incontro sul PTU a san Vincenzo Valle RovetoSan Vincenzo Valle Roveto. Giovedì prossimo, 9 aprile, incontro sul nuovo Perimetro del Territorio Urbanizzato ( PTU) del Comune di ... marsicalive.it Trento, il nuovo stadio nell'area di San Vincenzo. La nota della ProvinciaLa città di Trento diventerà il cuore pulsante dello sport. L’area di San Vincenzo si appresta a ospitare infatti il nuovo stadio del calcio, assieme a una serie di impianti adeguati alle esigenze ... tuttomercatoweb.com Partire dai vicoli di Castel San Vincenzo (IS), dove il tempo sembra essersi fermato, e scendere lentamente verso il silenzio della valle. C’è una magia particolare nel percorrere questo sentiero: sopra di te le Mainarde che vigilano come giganti, davanti a te il p - facebook.com facebook