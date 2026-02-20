Presidio salvavita per un polo nevralgico dei servizi | donato un defibrillatore alla farmacia Risorgimento

Il Comune ha donato un defibrillatore alla farmacia Risorgimento, per rispondere a un episodio di emergenza recente. La decisione nasce dalla necessità di migliorare la sicurezza in un punto di grande afflusso di persone, spesso afflitto da problemi di accesso a dispositivi salvavita. La presenza del dispositivo rappresenta un aiuto concreto in situazioni di emergenza, permettendo un intervento rapido prima dell’arrivo dei soccorsi. La farmacia diventa così un punto di riferimento per la sicurezza, con un’attrezzatura fondamentale a portata di mano.

L’impegno per una città più sicura compie un nuovo passo avanti con il potenziamento dei sistemi di protezione e pronto intervento salvavita, a disposizione della comunità. Venerdì mattina, alla presenza del vicesindaco Vincenzo Bongiorno, Forlifarma Spa – società a capitale pubblico che gestisce 11 farmacie comunali tra Forlì e Forlimpopoli – ha consegnato ufficialmente alla Farmacia Comunale Risorgimento un nuovo defibrillatore semiautomatico. L'apparecchio sarà d’ora in poi presente stabilmente all'interno della farmacia, diventando un presidio di emergenza fondamentale per l’intero quartiere.🔗 Leggi su Forlitoday.it

