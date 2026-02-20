Presidio salvavita per un polo nevralgico dei servizi | donato un defibrillatore alla farmacia Risorgimento
Il Comune ha donato un defibrillatore alla farmacia Risorgimento, per rispondere a un episodio di emergenza recente. La decisione nasce dalla necessità di migliorare la sicurezza in un punto di grande afflusso di persone, spesso afflitto da problemi di accesso a dispositivi salvavita. La presenza del dispositivo rappresenta un aiuto concreto in situazioni di emergenza, permettendo un intervento rapido prima dell’arrivo dei soccorsi. La farmacia diventa così un punto di riferimento per la sicurezza, con un’attrezzatura fondamentale a portata di mano.
L’impegno per una città più sicura compie un nuovo passo avanti con il potenziamento dei sistemi di protezione e pronto intervento salvavita, a disposizione della comunità. Venerdì mattina, alla presenza del vicesindaco Vincenzo Bongiorno, Forlifarma Spa – società a capitale pubblico che gestisce 11 farmacie comunali tra Forlì e Forlimpopoli – ha consegnato ufficialmente alla Farmacia Comunale Risorgimento un nuovo defibrillatore semiautomatico. L'apparecchio sarà d’ora in poi presente stabilmente all'interno della farmacia, diventando un presidio di emergenza fondamentale per l’intero quartiere.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Defibrillatore donato alla scuola: gesto di solidarietà a Ospedaletto
Leggi anche: Donato defibrillatore all'associazione “Il bene che ti voglio” e alla Casa di Quartiere DreamVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pistoia – Cardioprotezione, nuovo presidio salvavita in via Ferraris - TVL; Neonata costretta a un viaggio di ore per un trattamento salvavita; ANTONIO LACERENZA San Severo: intervento salvavita su donna incinta al Presidio Teresa Masselli Mascia; Corso FAD ECM sull’equivalenza terapeutica: come iscriversi?.
Donato un defibrillatore alla farmacia di Lecce nei Marsi: nuovo presidio salvavita per la comunitàLecce nei Marsi - Un territorio lontano dai grandi presidi ospedalieri può diventare più sicuro se sa fare rete. È questo il messaggio che arriva dall’iniziativa messa in campo nei giorni scorsi ... terremarsicane.it
Alunni più sicuri: donato un defibrillatore pediatrico alla scuola primaria di CelanoCelano. La scuola primaria Gabriele d’Annunzio di Celano ha ricevuto un importante presidio salvavita grazie alla generosa donazione di un ... marsicalive.it
L’équipe del Reparto di Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero Teresa Masselli Mascia di San Severo (Fg) ha eseguito un intervento salvavita su una donna alla 14esima settimana di gravidanza, asportando ovaio e tuba destra, dopo la diagnosi di - facebook.com facebook