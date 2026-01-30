Morto mentre fa la tac a Portoferraio | il signor Enzo scomparso nel giorno del suo compleanno

Enzo Puccini stava facendo una tac nel pomeriggio di ieri in un poliambulatorio privato a Portoferraio, sull’isola d’Elba. Improvvisamente si è sentito male e non ce l’ha fatta. È morto durante l’esame, nel giorno del suo compleanno. La notizia ha scosso amici e familiari, che ora attendono risposte sulle cause di questa tragica scomparsa.

Enzo Puccini avrebbe accusato un malore mentre si sottoponeva a un esame diagnostico in un poliambulatorio privato di Portoferraio (sull'isola d'Elba) proprio nel giorno del suo compleanno. Disposta l'autopsia. Muore dentro la Tac, tragedia nel poliambulatorio. "Scomparso nel giorno del compleanno, Enzo mancherà a tutti" Enzo Puccini è morto mentre si trovava nella Tac di un poliambulatorio a Portoferraio. La comunità di Capoliveri (Livorno) è avvolta dal dolore per la tragica scomparsa di Enzo Puccini, un uomo stimato e benvoluto che proprio ieri, giovedì 29

