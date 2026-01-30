Morto mentre fa la tac a Portoferraio | il signor Enzo scomparso nel giorno del suo compleanno

30 gen 2026

Enzo Puccini stava facendo una tac nel pomeriggio di ieri in un poliambulatorio privato a Portoferraio, sull’isola d’Elba. Improvvisamente si è sentito male e non ce l’ha fatta. È morto durante l’esame, nel giorno del suo compleanno. La notizia ha scosso amici e familiari, che ora attendono risposte sulle cause di questa tragica scomparsa.

Enzo Puccini avrebbe accusato un malore mentre si sottoponeva a un esame diagnostico in un poliambulatorio privato di Portoferraio (sull'isola d'Elba) proprio nel giorno del suo compleanno. Disposta l’autopsia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Muore dentro la Tac, tragedia nel poliambulatorio. “Scomparso nel giorno del compleanno, Enzo mancherà a tutti”

Enzo Puccini è morto mentre si trovava nella Tac di un poliambulatorio a Portoferraio.

