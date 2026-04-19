San Polo pulisce il territorio | uniti tra residenti e comunità indiana

A San Polo di Piave, un gruppo di decine di volontari si è ritrovato per una giornata dedicata alla pulizia del territorio. L’iniziativa ha visto coinvolti residenti e membri della comunità indiana, che si sono uniti per raccogliere rifiuti e migliorare gli spazi pubblici. L’evento si è svolto in modo organizzato, con i partecipanti che hanno collaborato in modo coordinato lungo diverse zone della città.

Decine di volontari si sono riuniti a San Polo di Piave per una nuova operazione di pulizia ambientale, trasformando la raccolta dei rifiuti in un momento di forte coesione sociale tra la cittadinanza locale e la comunità indiana. L’iniziativa, che ha il coinvolgimento diretto di residenti di San Polo, Levada di Piave e Ponte di Piave, è stata guidata dal principio della cura del territorio attraverso lo slogan Amrit, che richiama il legame tra la purezza dell’acqua e la chiarezza della mente. Il valore del lavoro condiviso tra San Polo e la comunità indiana. L’impegno per il decoro urbano ha assunto una dimensione che va ben oltre la semplice gestione dei detriti, diventando un ponte tra culture diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Polo pulisce il territorio: uniti tra residenti e comunità indiana Notizie correlate Kate Middleton celebra la comunità indiana britannicaKate Middleton ha effettuato una visita a sorpresa a Leicester per celebrare la comunità indiana britannica, subito dopo la celebrazione del festival... Addio a Francesca Sartogo, l’architettura tra territorio e comunitàRicordare Francesca Sartogo (1927/2026), significa tornare a un momento della cultura architettonica italiana in cui molte delle questioni ambientali... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Donna scomparsa a San Polo, ricerche in corso: appello ai cittadini; Porta bloccata, anziani prigionieri nelle case Aler di via Carpaccio; Bordonali alla Camera, San Polo quartiere degradato. Scoppia la polemica; Allarme furti a San Polo: segnalazioni dei residenti sui social. Fondamenta del Forner sestiere di San Polo facebook