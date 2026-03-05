Kate Middleton celebra la comunità indiana britannica

Kate Middleton ha visitato improvvisamente Leicester per incontrare la comunità indiana britannica, poco dopo aver partecipato alla celebrazione del festival dei colori Holi. Durante la visita, ha incontrato membri della comunità e ha partecipato ad alcune attività locali. L'evento si è svolto nel centro della città, coinvolgendo diverse persone e rappresentando un momento di vicinanza tra la royal family e la comunità.

Kate Middleton ha effettuato una visita a sorpresa a Leicester per celebrare la comunità indiana britannica, subito dopo la celebrazione del festival dei colori Holi. La Principessa di Galles ha visitato il centro culturale Aakash Odedra Company, dove ha assistito a performance di danza Bollywood, visitato il tempio indù Shreeji Dham Haveli e assaggiato del chai. Per l'occasione, ha indossato un elegante abito bianco abbinato a un cappotto crema. Al suo arrivo, è stata omaggiata con una ghirlanda di rose rosse e perle.