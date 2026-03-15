È venuta a mancare Francesca Sartogo, architetta italiana nata nel 1927 e scomparsa nel 2026. La sua opera ha legato l’architettura agli aspetti di territorio e comunità, rappresentando un punto di riferimento nel panorama culturale italiano. La sua figura è associata a un'epoca in cui molte tematiche ambientali non occupavano ancora un ruolo centrale nel dibattito professionale.

Ricordare Francesca Sartogo (19272026), significa tornare a un momento della cultura architettonica italiana in cui molte delle questioni ambientali che oggi sembrano inevitabili erano ancora ai margini del dibattito disciplinare. Quando lei inizia a lavorare e a insegnare a guardare il progetto in relazione al clima, al territorio e alla storia dei luoghi, queste attenzioni non sono affatto scontate. Non appartengono al linguaggio corrente dell’architettura, né alla pratica diffusa dell’urbanistica. Per Francesca, però, rappresentano fin dall’inizio un orientamento naturale del pensiero e del lavoro. La sua formazione alla Sapienza di Roma, dove si laurea in architettura nel 1954, e l’incontro con Gianfranco Caniggia segnano profondamente questo percorso. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Addio a Francesca Sartogo, l’architettura tra territorio e comunità

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