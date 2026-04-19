San Concordio La maxi rotonda è inadeguata
A San Concordio si discute della conformità della grande rotonda, considerata da alcuni come un esempio di gestione poco efficace. La struttura, infatti, è al centro di critiche riguardo alla sua funzionalità e sicurezza. La questione è stata sollevata in diverse occasioni da residenti e rappresentanti locali, che evidenziano come l’opera non risponda alle esigenze del traffico e delle persone che la attraversano quotidianamente.
"La maxirotonda di San Concordio non è altro che il simbolo di una stagione segnata da inadeguatezza ed autorefenzialità amministrativa. Oltre a provocare una sensibile riduzione dello spazio verde, è inoltre indice di notevole miopia". Parole dure quelle del capogruppo dem Vincenzo Alfarano a pochi giorni dall’inaugurazione dell’opera fortemente voluta dall’amministrazione Pardini. "Quando le opere non si inseriscono in una visione complessiva di politica del traffico - aggiunge Alfarano - si favorisce solo il transito di ulteriori mezzi pesanti in un quartiere sovrasaturo. L’allora candidato sindaco, oggi vicesindaco, Barsanti scriveva...🔗 Leggi su Lanazione.it
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