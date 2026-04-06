Il Comune di Lucca ha annunciato modifiche alla viabilità a San Concordio per consentire la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Consani e via della Formica. Sono stati stabiliti limiti al traffico e variazioni temporanee ai percorsi stradali nel quartiere, in vista dei lavori di costruzione. La modifica alla circolazione è prevista fino al completamento dell’intervento.

Il Comune di Lucca ha disposto una serie di variazioni alla circolazione stradale a San Concordio per permettere la costruzione di una nuova rotatoria tra via Consani e via della Formica. Le misure restrittive entreranno in vigore domani, 7 aprile, e proseguiranno fino al 30 giugno. L’intervento infrastrutturale comporterà diverse limitazioni alla mobilità locale. In particolare, l’ordinanza comunale prevede che, a partire da domani, venga vietato il passaggio dei pedoni sul marciapiede di via della Formica nei tratti dove sono attivi i lavori. Parallelamente, verrà sospesa la possibilità di utilizzare l’attraversamento pedonale situato sempre in via della Formica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca: nuova rotatoria a San Concordio, ecco i limiti al traffico

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